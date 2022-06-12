تفكيك ورشة سرية لطبع أوراق نقدية مزوّرة بالدينار في خنشلة
تمكن أفراد فصيلة البحث والتدخل للدرك الوطني في ولاية خنشلة، عشية أول أمس، من تنفيذ عملية نوعية على مستوى أحد المجمعات الريفية عند الضاحية الشرقية لمقر عاصمة الولاية، تم خلالها الكشف عن ورشة سرية لطبع الأوراق النقدية من العملة الوطنية وتوقيف ثلاثة أشخاص يحوزون على أزيد من 10 ملايين سنتيم فئة 2000 دينار بصدد إعدادها لطرحها للتداول في السوق المحلية.
وقد جاءت هذه العملية إثر معلومات دقيقة تحصل عليها أفراد الفرقة، مفادها تردد عدد من الأشخاص بصفة دورية على متن سيارة سياحية تحمل لوحة ترقيم ولاية خنشلة بطريقة مشبوهة على مسكن ريفي وسط إحدى المداشر القريبة من مقطع الطريق الوطني 88 الرابط بين خنشلة و”عين الطويلة” يشتبه في قيامهم بنشاط محظور، ليتم على الفور تحديد الموقع محل التبليغ وإعداد خطة أمنية محكمة للتنفيذ بعد أخذ الاحتياطات اللازمة وإخطار وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة إقليميا قبل تنفيذ عملية المداهمة التي أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة، مسبوقون قضائيا، متلبسين بحيازة أزيد من 10 ملايين سنتيم أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية فئة 2000 دينار معدة لطرحها للتداول في السوق الحلي، كما تم حجز معدات وأدوات وتجهيزات متطورة ورزم أوراق بيضاء مقاربة لنوعية الأوراق النقدية ومطابقة لها من حيث الشكل، ليتم حجز المعدات المستعملة في عملية التزوير ووضع المشتبه فيهم رهن الحبس النظري، على ذمة استمرار التحقيق، في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة للتصرف معهم وفق القانون.
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تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية خنشلة، من توقيف عصابة إجرامية تتكون من 09 أشخاص. تورط أصحابها في قضية بيع وترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
بالإضافة كذلك إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. لغرض الإعداد لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات. وإنشاء وتنظيم والمشاركة في عصابة أحياء.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إثر تحريات باشرتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة. والتي أسفرت عن تحديد هوية شخص مسبوق قضائيا. يقوم رفقة مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى حي الحسناوي بخنشلة. مستغلين مسكن مستأجر بذات الحي. لتقوم قوات الشرطة بعد التنسيق مع الجهات القضائية بإستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي مكنت من الكشف عن هوية المشتبه فيهم الذين يقومون بالمتاجرة بالمخدرات.
وأوضح البيان، أنه تم وضع خطة وغلق جميع المنافذ. أين تمت عملية المداهمة التي مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي حاول الفرار. وبعد توقيفه واخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على كمية من المخدرات راتنج القنب الهندي تقدر بـ4.9 غ. كما تم توقيف المشتبه فيه الثاني بحوزته كمية من المخدرات. كما تم توقيف سبعة أشخاص آخرين. ليصل عدد الموقوفين إلى 09 أشخاص تتراوح أعمراهم بين العقد الثاني و الثالث من العمر.
وبعد تفتيش المسكن المستأجر، تم حجز قطع من المخدرات معدة للترويج يقدر وزنها بـ 09.1 غ من راتنج القنب الهندي، أسلحة بيضاء متمثلة في سيف. 02 عصي بيسبول ، سكين ، 02 كيتور ، شفرة حلاقة ، لتصل كمية المخدرات الإجمالية التي تم حجزها إلى 16 غ من راتنج القنب الهندي مهيأة و معدة للترويج ، ليتم تحويل المحجوزات واقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق .
بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم. تم تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة