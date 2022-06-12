تفكيك ورشة سرية لطبع أوراق نقدية مزوّرة بالدينار في خنشلة

تمكن أفراد فصيلة البحث والتدخل للدرك الوطني في ولاية خنشلة، عشية أول أمس، من تنفيذ عملية نوعية على مستوى أحد المجمعات الريفية عند الضاحية الشرقية لمقر عاصمة الولاية، تم خلالها الكشف عن ورشة سرية لطبع الأوراق النقدية من العملة الوطنية وتوقيف ثلاثة أشخاص يحوزون على أزيد من 10 ملايين سنتيم فئة 2000 دينار بصدد إعدادها لطرحها للتداول في السوق المحلية.

وقد جاءت هذه العملية إثر معلومات دقيقة تحصل عليها أفراد الفرقة، مفادها تردد عدد من الأشخاص بصفة دورية على متن سيارة سياحية تحمل لوحة ترقيم ولاية خنشلة بطريقة مشبوهة على مسكن ريفي وسط إحدى المداشر القريبة من مقطع الطريق الوطني 88 الرابط بين خنشلة و”عين الطويلة” يشتبه في قيامهم بنشاط محظور، ليتم على الفور تحديد الموقع محل التبليغ وإعداد خطة أمنية محكمة للتنفيذ بعد أخذ الاحتياطات اللازمة وإخطار وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة إقليميا قبل تنفيذ عملية المداهمة التي أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة، مسبوقون قضائيا، متلبسين بحيازة أزيد من 10 ملايين سنتيم أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية فئة 2000 دينار معدة لطرحها للتداول في السوق الحلي، كما تم حجز معدات وأدوات وتجهيزات متطورة ورزم أوراق بيضاء مقاربة لنوعية الأوراق النقدية ومطابقة لها من حيث الشكل، ليتم حجز المعدات المستعملة في عملية التزوير ووضع المشتبه فيهم رهن الحبس النظري، على ذمة استمرار التحقيق، في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة للتصرف معهم وفق القانون.

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