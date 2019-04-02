تفكيك ورشة سرية مختصة في صناعة الشمة بالكرمة في وهران

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة، في وهران، من تفكيك ورشة سرية، مختصة في صناعة تبغ النشق والمضغ.

وذلك استغلالا لمعلومات وردت للفرقة، تفيد بنشاط الشبكة على مستوى ورشة، بالمنطقة الصناعية للكرمة.

وهذه الورشة، مختصة في صناعة الشمة من نوع أصيلة، وبيعها بالأسواق بطريقة غير شرعية .

لتباشر أفراد الفرقة تحركاتها وتحرياتها بتسطير خطة محكمة، أين تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، مداهمة الورشة.

حيث أسفرت عملية التفتيش، عن حجز 113 دلو معبأة بمادة الشمة الموجهة للتوضيب، كل دلو يزن 10كلغ.

بالإضافة إلى400 كيس من الشمة، وزن كل كيس 27 كلغ، و26 صندوق كرتوني، كل واحد به 48 كيس حجم كبير، و كل كيس به 5 أكياس صغيرة، ذات وزن 30 غ من الشمة الجاهزة للبيع.

و102 شريط تغليف، و4 طاولات حديدية، وطاولتين خشبيتين، وآلة نقل السلعة، 5180 علبة تعليب، و36530 شريط لاصق.

كما حجزوا 23 قاعدة لوح خشبية تستعمل للشحن، وخلاط، وآلتين توضيب من نوع فلوي.

وآلة توضيب من نوع بوسار، وآلتين من نوع “TPH-1400S” تستعمل للرزم، وآلتين “ستار تابي ROBOPAC” تستعمل للتغليف، وآلة “زوك باك”.

وقد تم بعد الحجز العيني للسلعة، والعتاد والتجهيزات، غلق وتشميع الأبواب، إلى غاية إيقاف المخالف.