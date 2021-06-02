تفكيك ورشة لصناعة الذخيرة وحجز بارود وبنادق صيد في سطيف

أخبار الجزائر
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تفكيك ورشة لصناعة الذخيرة وحجز بارود وبنادق صيد في سطيف
بقلم ص.بوشامة

تمكنت، نهار أول أمس، مصالح أمن دائرة “صالح باي” الواقعة جنوب ولاية سطيف، برفقة فرقة الشرطة القضائية المنتقلة بأمن الولاية، من مداهمة مرأب كان يستعمل كورشة سرية بمنطقة “ذراع الميعاد” الواقعة شمال مدينة عين ولمان، حيث تم تفكيك هذه الورشة السرية لصناعة الذخيرة وحجز بنادق صيد.

العملية جاءت بناءً على معلومات وبعد تحديد مكان هذه الورشة وهوية صاحبها تمت مداهمتها، وبعد تفتيش الورشة، عثر على آلات لصناعة الذخيرة التي تستعمل في الأسلحة تقليدية الصنع وكمية كبيرة من مادة البارود وبنادق تقليدية الصنع، حيث تم توقيف صاحب الورشة وحجز كل العتاد الموجود داخلها وكمية الذخيرة أيضا، وتم تحرير محضر جزائي لصاحب الورشة، وسيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان بعد الانتهاء من التحقيقات في القضية.


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