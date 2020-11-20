تفكيك ورشة لصناعة الكوكايين “المدرّح” وتوقيف شابين وامرأة في أم البواقي!

عناصر الشبكة كانوا بصدد عقد صفقة لبيع كمية من المسحوق في مسكيانة

استطاعت، نهاية الأسبوع الفارط، عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة مسكيانة في ولاية أم البواقي، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 26 و 40 سنة، يشكلون جماعة أشرار مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، ينشطون على مستوى بليدتي أم البواقي ومسكيانة، من خلال إنشاء ورشة سرية لصناعة “كوكايين” مزيّف على أساس أنه أصلي.

عملية تفكيك هذه الورشة وتوقيف العناصر المشكّلة لها، جاءت إثر عمل استخباراتي قامت به عناصر الفرقة، مفاده قدوم امرأة برفقة رجلين من أم البواقي إلى مسكيانة على متن مركبة سياحية من أجل عقد صفقة بيع مخدر صلب من نوع “كوكايين”، وعلى ضوء المعلومات المستقاة والمتحصل عليها، اتخذ رجال الضبطية القضائية التدابير الأمنية والقضائية من أجل توقيف المركبة المشتبه فيها، التي تم ضبطها وإخضاعها بمعية ركابها لفحص تقني وتفتيش متناهي الدقة، أين عثر إثر ذلك على كيس بلاستيكي صغير فيه كمية من مسحوق أبيض مخبأ في جورب أحدهما، زيادة على ورقة عملة أجنبية ملفوفة على شكل سيجارة تستعمل لشمّ المسحوق، ليتم على الفور تحويلهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، الذي كشف عن هوية متهم ثالث تم توقيفه والوصول إلى وجود ورشة سرية في مسكن أحدهم خاصة بتحضير مسحوق مخدّر، أين تم حجز عدة أكياس صغيرة معبأة بمسحوق أبيض بوزن إجمالي قدره 450 غ، تبين بعد المعاينة الأولية والتحليل المخبري، أنه مسحوق ناجم عن مزج وخلط عدة أدوية ذات تأثير مخدر، كان قاب قوسين أو أدنى أن يقوم المشتبه فيهم ببيعه وترويجه هذا المزيج على أساس أنه مخدر صلب من نوع “كوكايين”، غير أن مرادهم فشل بفعل العمل الاستخباراتي للشرطة القضائية، التي صادرت خلال هذه العملية المركبة المستعملة وكذلك ميزان إلكتروني صغير الحجم، مطحنة كهربائية، ملاعق صغيرة، صحن زجاجي، “كيتور”، أكياس بلاستيكية وعلب فارغة لأدوية مختلفة ذات تأثير مخدر.

المتهمون الثلاثة أحيلوا أمام الجهات القضائية لدى محكمة مسكيانة للبت في الملف، على أساس تهمة تكوين جماعة أشرار، حيازة وتوزيع أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا من دون الخضوع لمراقبة إدارية وتقنية وأمنية، حيازة وعرض للبيع أدوية مقلّدة، وصناعة وحيازة قصد البيع لمواد مخدرة بطريقة مشروعة.