تفكيك ورشة لصناعة وتقليد الشمة وحجز 30 قنطارا

تمكن أفراد وحدات الدرك الوطني خلال هذا الاسبوع من تفكيك 3 ورشات سرية لصناعة وتقليد الشمة.

مع حجز مايقارب 27800 كيس بقيمة 2.805.000.00 دينار و30قنطار من الشمة المرحية والتي تورط فيها 4 أشخاص.

تتراوح أعمارهم مابين 36 و39 سنة، حسب المكلفة بالاعلام الملازم الأول فراح اسماء بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسطيف.

وأشارت أنه بناءا على معلومات تفيد بوجود ورشات سرية لصناعة وتقليد مادة الشمة وبعد تكثيف البحث والتحري.

ثبت إستغلال المتورطين لمنازلهم لأجل اخفاء نشاطهم غير الشرعي، بعد الحصول على اذن بالتفتيش من عند وكيل الجمهورية.

تم التنقل الى منازل المشتبه فيهم اين تم العثور على كمية الشمة المذكورة رفقة معدات تتمثل في 3 آلات رحي.

بقيمة مالية تقدر بـ 300.000.00 ألف دينار و2 غربالين تقليديين بقيمة 150.000.00دينار.

فيما تبين ان المتورطين لايحوزون على اية رخصة تسمح لهم بممارسة هذا النشاط.