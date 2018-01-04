تفكيك ورشتين سريتين لصناعة التبغ ” الشمة ” المقلدة بالبليدة

أوقفت الشرطة القضائية بالبليدة شبكة متكونة من 4 أشخاص، كانت تعمل داخل ورشتين سريتين لصناعة الشمة والتبغ المقلد.

كما تم حجز كميات معتبرة من الشمة ومواد التغليف والتعبئة ومعدات التصنيع بالبليدة

وتمت العملية بعد معلومات تحصلت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة،

مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة مختصة صناعة وترويج مادة التبغ للترشق المعروفة بالشمة مقلدة.

حيث تم حجز قرابة 5 قنطار من مادة الشمة وكمية معتبرة من مواد التغليف والأكياس من مختلف الأنواع والعلامات.

مواصلة للتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه الذين تنقلوا إلى منطقة أخرى لمزاولة نشاطهم مرة أخرى وبعد تمديد الاختصاص إلى ولاية تيبازة.

حيث تمكنت أعوان الامن من حجز قرابة 15 قنطارا من مادة الشمة المقلدة ومواد أولية تدخل في صناعتها.

بالإضافة إلى عدة آلات ومعدات للتصنيع وكمية معتبرة من مواد التغليف والتعبئة،

18800 كيس من الشمة جاهز للترويج يحمل عدة علامات وكذا شاحنة ذات حاوية تستعمل في توزيع السلع.

أسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30-48 سنة تم انجاز ملف قضائي ضدهم وتقديمهم أمام النيابة.