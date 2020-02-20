تفكيك ورشتين للتصنيع غير الشرعي للتبغ في وهران

تمكن عناصر الدرك الوطني، من تفكيك ورشتين للتصنيع غير الشرعي لمادة التبغ، من مختلف الأنواع، في وهران.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، ضبط ذات العناصر، 258.95 طن من هذه المادة، بالإضافة إلى 4 شاحنات.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني، تاجر مخدرات بقسنطينة، بحوزته 2930 قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، 13 شخصا بتمنراست.

وضبطت ذات العناصر، 3 مركبات رباعية الدفع و7 مولدات كهربائية و7 مطارق ضغط، و6 أجهزة كشف عن المعادن.

وبالناحية العسكرية الخامسة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش، 3 أشخاص وحجزت 4000 خرطوشة من مختلف العيارات بسطيف.

وكشف عناصر الدرك الوطني، ورشة لإعداد الأسلحة التقليدية بالطارف، وضبطوا 3 بنادق صيد ومسدس آلي.

بالإضافة إلى 735 خرطوشة و3,7 كيلوغرام من المواد المستعملة في إعداد وتعبئة الخراطيش، و119 قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بالغزوات، محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا، كانوا على متن قارب مطاطي.

فيما تم توقيف 38 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تمنراست وتلمسان وأدرار.