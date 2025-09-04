تفكيك وكر سري لممارسة التجميل غير الشرعي والدعارة بوهران

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة لأمن ولاية وهران من وضع حد لنشاط غير قانوني. يمارسه شخصان داخل محل يستغل كصالون حلاقة وتجميل دون امتلاك أي مؤهلات. أو تراخيص قانونية لمزاولة هذا النشاط مع الترويج لنشاطهما عبر الفايسبوك والتيك توك.

العملية الأمنية جاءت عقب ورود معلومات دقيقة تفيد بقيام المعنيين بمزاولة أنشطة مشبوهة داخل المحل الذي يتردد عليه زبائن من الجنسين ومن مختلف الأعمار. حيث كان يستغل كمقر سري لممارسة الفسق والدعارة ونشر الرذيلة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. تم مداهمة المحل وتوقيف المشتبه فيهما مع حجز معدات طبية وتجهيزات تستعمل في التجميل غير الشرعي. بالإضافة كذلك إلى شهادات تأهيلية مشكوك في صحتها ومبلغ مالي يقدّر بأكثر من 170 مليون سنتيم من عائدات النشاط غير القانوني.

وقد تم فتح تحقيق قضائي في القضية، حيث وجهت للمعنيين عدة تهم من بينها ممارسة مهنة دون ترخيص، النصب، تعريض حياة الغير للخطر. المساس بالحياة الخاصة، إنشاء محل للدعارة، وممارسة نشاط خارج السجل التجاري قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

