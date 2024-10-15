تفكيك 3 شبكات إبحار سري تتاجر بالكيف والكوكايين بوهران

تمكنت عناصر من شرطة وهران، ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن وهران. في عمليات متفرقة، من الإيقاع بـ 3 شبكات إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات، والمخدرات الصلبة وتنظيم رحلات إبحار سري.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكات بترويج هذه السموم وسط الأقاليم الحضرية وتنظيم رحلات حرڨة.

بعد ترصّد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكلاء الجمهورية لدى محكمة العثمانية، فلاوسن ووهران. تم الإيقاع بهم وحجز 2 كلغ من الكيف المعالج، و100 غ من الكوكايين وقارب مزود بمحرك 115 حصانا مموه بغطاء 80 حصانا، 4 سترات ومعدات تستخدم في عمليات الإبحار السري. إلى جانب حجز 5 مركبات تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم. ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية يفوق 37 مليون سنتيم.