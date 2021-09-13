تفكيك 3 شبكات إبحار سري تهرب “الحراقة” بـ75 مليون للشخص بوهران

تمكنت عناصر فصيلة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك 3 شبكات . وتختص الشبكة في تنظيم رحلات إبحار سري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وتم توقيف خلالها 14 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة من جنسيات عربية مختلفة وحجز قاربين. بالإضافة إلى 3 محركات بقوة 100، 90 و15 حصانا، مبلغ 1470 اورو، 3 مركبات ومجموعة أسلحة بيضاء.

وتمت العملية النوعية، استغلالا لمعلومات تفيد بقيام شبكات إجرامية بتنظيم رحلات حرقة مقابل 75 مليون سنتيم للشخص الواحد. وهذا انطلاقا من شاطئ لامادراڨ، لتباشر ذات الفصيلة تحرياتها بترصد تحركاتهم المشبوهة. وأسفرت عن توفيق كافة المتورطين مع حجز معدات وعتاد بحري مخصص لعمليات الإبحار السري.

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