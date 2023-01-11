تفكيك 3 شبكات إجرامية في وهران

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وهران في عمليات متفرقة، تتمكن من تفكيك 03 شبكات إجرامية. أفرادها متورطون في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات الصلبة (كيف معالج) والمؤثرات العقلية. حيازتها، شحنها، نقلها باستعمال مركبات ذات محرك. تسليمها وتخزينها لغرض الاتجار غير الشرعي فيها. ضمن شبكة إجرامية منظمة، جناية التهريب على درجة الخطورة المساس بالصحة والاقتصاد الوطني.

وأسفرت العملية عن توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25و45سنة. حجز470غرام من الكيف المعالج. حجز مبلغ مالي من عائدات نشاطهم الاجرامي قدره 72مليون سنتيم.

كما تم حجز 03مركبات كانت تستعمل في عملية النقل والترويج، دراجة نارية، ميزانين الكترونين رقميين صغيري الحجم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، سيحالون بموجبه أمام العدالة.