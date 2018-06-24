تفكيك 3 شبكات سرية لقليد “الشمة” في سطيف

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من تفكيك 3 ورشات سرية مختصة في تقليد مادة الشمة الاستهلاكية،

حيث أسفرت العملية عن حجز كميات هائلة من مختلف المواد التي تدخل في تصنيعها على غرار أوراق التبغ المطحونة،

والتي ناهزت الـ424 قنطارا الأكياس المعبأ والمهيأة للبيع والتي بلغت الـ252 ألف،

إلى جانب آلات ومعدات مختلفة باهضة الثمن تستعمل في طحن، الصناعة والتعبئة، التأريخ، وضع الوسم وغيرها من أنشطة غير مرخصة،

علما بأن القيمة المالية الإجمالية للمجوزات والتي تعتبر خيالية قد قدرت بأزيد من 35 مليار سنتيم.

العملية مكنت من توقيف 7 أشخاص تم إعداد ملف جزائي ضدهم عن تهمة إنشاء ورشات سرية لطحن وصناعة وتعبئة مادة الشمة المقلدة،

الغش والتدليس في مادة إستهلاكية، تقليد علامة تجارية لشركة وطنية، التهرب الضريبي، انعدام السجل التجاري،

أمرت بموجبه الجهات القضائية المختصة بوضع شخص رهن الحبس فيما وجهت استدعاءات مباشرة للمتبقين.