تفكيك 3 شبكات لترويج المخدرات وحجز قرابة 3 قناطير كيف

تمكنت مصالح الأمن من تفكيك 3 شبكات إجرامية مختصة في ترويج المخـدرات.

وحسب بيان ذات المصالح العملية مكنت من ضبط ما يقارب 300 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المـغرب.

كما أسفرت العملية من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم كانوا يخططون لترويج هذه السموم في مناطق مختلفة من الوطن.

وأضافت ذات المصالح تم ضبط وحجز 189 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام في مركبة سياحية بورڨلة.

كما ضبطت ذات المصالح وحجز 85 كلغ من الكيف المعالج كانت مموهة بشاحنة ذات مقطورة بباتنة.

في حين تم ضبط وحجز 21 كلغ من الكيف المعالج أثناء عملية إبرام صفقة بيعها بأحد أحياء العاصمة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.