تفكيك 3 شبكات وحجز أكثر من قنطار “مخدرات” قادمة من المغرب ومليار سنتيم

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من تفكيك 3 شبكات إجرامية منظمة تنشط في التهريب والاتجار غير المشروع للمخدرات، بشرق وغرب ووسط البلاد.

وحسب بيان للأمن الوطني، تم ضبط أزيد من 112 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب وتوقيف 11 شخصًا ينتمون للشبكات الإجرامية ذاتها.

كما تم ضبط واسترجاع مبلغ مالي يقارب 1 مليار سنتيم من العائدات الإجرامية. و8 مركبات سياحية من مختلف الأصناف، كانت تستغل في نقل وترويج هذه السموم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية لدى محاكم كلّ من الرويبة، سيدي بلعباس، وبئر العاتر بتبسة.

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