تفكيك 3 ورشات سرية لصناعة “الشمة” بالسانية في وهران

تمكنت في عملية نوعية عناصر من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسانية في وهران،من تفكيك ثلاث ورشات مخصصة لصناعة مادة الشمة

بطريقة غير قانونية إستغلالا لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة تفيد بتحركات مشبوهة ونشاط غير قانوني لثلاث ورشات مخصصة

لصنع مادة التبغ بالمنطقة الصناعية رقم 01 بالسانية،حيث وعلى الفور وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم الإستعانة بخلية الشرطة التقنية

بالمجموعة أين تم إكتشاف بذات المكان الورشات المعنية، أسفرت عملية تفتيشها عن حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المهيأة للإستهلاك

نوع الرمال قدرت بــ1674 علبة كرتونية كبيرة إلى جانب كمية من المادة الأولية للشمة قدر وزنها الإجمالي بـ 15000 كلغ

إلى جانب 20 شريطا للتعليب يحمل العلامة “الرمال”، أما مادة الشمة المعلبة الجاهزة للبيع فقدر وزنها الإجمالي بـ 1641 كلغ،

240 شريط تعليب يحمل العلامة “أصيلة”،100 علبة كرتونية حجم كبير تحمل علامة “رمال”،200 علبة كرتونية حجم كبير تحمل علامة “أصيلة”

و08 آلات لإنتاج مادة التبغ،ضاغط هوائي حجم صغير ، 01 ميزان حجم كبير، 01 مولد كهربائي، خلاط كهربائي،

بالإضافة إلى آلة تقليدية لخلط مادة الشمة، طاولتين حديديتين، ميزان حجم صغير و رافعة يدوية.