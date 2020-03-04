تفكيك 3 ورشات سرية وحجز 22 طن من الشمة المغشوشة بعنابة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، من تفكيك 3 ورشات سرية ببلدية الحجار مختصة في صناعة مادة الشمة المغشوشة و حجز 22 طن من التبغ المسموم المنتهى.

الشبكة كانت بصدد إغراق السوق بالشمة المقلدة من خلال تقليد عدة ماركات معروفة محليا الصلاحية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم مداهمة الورشات، وتم ضبط 22 طن مادة تبغ، 35 كيس من مسحوق الجير، 66 دلو زيوت نباتية ، 5800 لفافة.

بالإضافة إلى آلات ضخمة لإنتاج مادة تبغ، كما تم أيضا حجز 3 شاحنات، مركبة تجارية “هيليكس” وسيارتين سياحيتين.

العملية النوعية لمصالح الدرك الوطني، أسفرت عن توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23و 45 سنة اثنين منهم مسبوقين قضائياً يعملون على تسيير هذه الورشات.