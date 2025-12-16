تفكيك 32 شبكة إجرامية مختصة في النصب عبر الأنترنت وتوقيف 197 شخصا

نفذت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية للأمن الوطني عمليات واسعة عبر الوطن. إستهدفت الشبكات المختصة في النصب والإحتيال على المواطنين عبر الانترنت.

وحسب ذات المصالح، فقد تم تفكيك 32 شبكة إجرامية منظمة مختصة في النصب عبر الأنترنت من بينها شبكة دولية ينطلق نشاطها من إحدى البلدان الآسيوية مع توقيف 5 من عناصرها. كما تم توقيف 197 متورطا من بينهم 31 شخص محل أوامر بالقبض متعلقة بجرائم النصب.

وبينت التحليلات الجنائية للمعطيات عن الأساليب المنتهجة لجمع المعلومات عن الضحايا التي اعتمدت على الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي. والهجمات عبر برمجيات سرقة المعلومات وانتحال هوية شركات عمومية. وخاصة والتي ألحقت بالضحايا ضررا ماليا بالعملة الوطنية فاق الـ 52 مليار و 900 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى بالعملات الأجنبية.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا.

