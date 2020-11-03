تفكيك 4 شبكات اجرامية لتنظيم رحلات هجرة سرية في الطارف

نجحت، عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الطارف، خلال 48 ساعة الاخيرة ،من تفكيك 4 شبكات اجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات هجرة سرية نحو الضفة الأخرى من المتوسط، عبر قوارب الموت، انطلاقا من سواحل ولاية الطارف.

وأسفرت العملية عن توقيف 9 اشخاص ينحدرون من ولايات مختلفة من الوطن، وحجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة واغراض الحرقة، حيت تم اتخاد كافة الاجراءات في حقهم بعد اخطار الجهات القضائية.

و حسب المعلومات المتوفرة لقناة النهار، فان عملية تفكيك نشاط 4 شبكات منظمة لتنظيم عمليات الهجرة السرية نحو ايطاليا، أثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود اشخاص بصدد الخروج من شواطئ البطاح والقالة في رحلات سرية عبر قوارب صيد تقليدية الصنع مزودة بمحركات ذات 60 حصانا، استدعى الامر التدخل العاجل والسريع، أين تم مداهمة الشواطئ المعنية، وتوقيف 9 اشخاص منظمين بعمليات الحرقة نحو الضفة الجنوبية من المتوسط.

وتم ان تحرير محضر سماع للموقوفين، لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة اقليما، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة اليهم، و المتعلقة اساسا في تكوين جمعية اشرار، تنظيم رحلات هجرة سرية نحو الضفة الأخرى من المتوسط، والنصب والاحتيال.