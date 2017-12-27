تفكيك 4 شبكات لترويج المخدرات بتيارت

فككت مصالح الأمن لتيارت، 4 شبكات لترويج المخدرات وحجز أزيد من 2 كلغ، إضافة إلى أكثر من ألف قرص مهلوس.

وحسب ذات المصدر، فإنه خلال شهر ديسمبر، تمكنت الشرطة من وضع حد لـ4 شبكات مختصة في بيع مترويج المخدرات.

حيث تم في العملية الأولى، العثور داخل منزل مروّج من مدينة تيارت، على كلغ من الكيف و596 حبوب مهلوسة.

بينما تمكنت الشرطة في العملية الثانية، ببلدية الرشايقة وقصر الشلالة، من توقيف 5 أشخاص وحجز 408 قرص مهلوس من بينهم طبيب.

أين تم إكتشاف، وصفتين طبيتين محررتين من طرفه، حيث يعمل طبيب عام بالمؤسسة الاستشفائية لقصر الشلالة.

في حين تم توقيف شخصين، وبحوزتهما أكثر من 743 غرام كيف، فيما فرّ الممون لهما في العملية الثالثة.

كما سمحت العملية الرابعة، توقيف 4 أشخاص، وحجز أزيد من كلغ من الكيف ببلدية مشروع الصفا والجيلالي بن عمار .