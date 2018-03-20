تفكيك 6 ورشات سرية لصناعة الشمة وتوقيف 7 أشخاص بسطيف

فككت مصالح الدرك لعين ولمان بسطيف 6 ورشات سرية لتقليد الشمة وحجز83.5 قناطير من ذات المادة ببلديتي الرصفة وقصر الأبطال.

وحسب ذات الهيئة فإن فقد قامت في عمليات متفرقة من تفكيك 06 ورشات سرية لتقليد مادة الشمة.

إضافة إلى حجز 83.5 قناطير و17 ألف و745 كيس معبأ من هذه المادة، ببلديتي الرصفة وقصر الأبطال بدائرة عين ولمان.

حيث أسفرت العملية عن توقيف 7 أشخاص أعمارهم مابين 18 و56 سنة متورطين في القضية .

كما تم العثور خلال تفتيش منازل المشتبه بهم على كمية الشمة المذكورة إضافة إلى 40 علبة و700 كيس فارغ للتعبئة.

وأيضا 300 غلاف بلاستيكي و 02 لفافات بلاستيكية و غربالين من الحجم الكبير و8 قارورات غاز وآلتين تقليديتين لطحن الشمة.

وقد تجاوزت القيمة المالية للمحجزات الـ 10 ملايين دج.