تفوقت على بايدن.. إيمان خليف تتصدّر محرك البحث غوغل سنة 2024

كشفت شركة غوغل عن أكثر موضوعات بحث عنها المستخدمون بجميع أنحاء العالم على مدار سنة 2024 من خلال محركات البحث التابع لها. التي كانت أغلبها تتعلق بالعديد من الأحداث المختلفة.

وتصدّرت البطلة الأولمبية إيمان خليف الشخصيات الرياضية والشخصيات المهمة التي تم البحث عنها سنة 2024.

وتفوقت على نجوم رياضيين على غرار مايك تايسون، لامين يامال، سيمون بايلز، جيك بول، نيكو ويليامز، هارديك بانديا. سكوتي شيفلر، شاشانك سينغ ورودري.

كما تفوقت إيمان خليف في فئة الشخصيات على الرئيس الأمريكي جو بايدن. والملاكم مايك تايسون، إضافة إلى جي دي فانس، لامين يامال، سيمون بايلز وديدي.