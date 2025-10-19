تفوقت على مصر والسعودية.. الجزائر في المركز الأول عربيا في عدد المؤلّفين

حلّت الجزائر في المركز الأول عربيا في مؤشر عدد المؤلّفين المستشهد بهم، بـ 26834 مؤلّفاً، حسب معامل التأثير و الاستشهادات المرجعية العربية للمجلات العلمية العربية “ارسيف Arcif “. في تقريره السنوي العاشر لعام 2025.

بينما تقدمت مصر إلى المرتبة الثانية بـ 21988 مؤلفاً، وتراجعت العراق إلى المرتبة الثالثة بـ 21367 مؤلّفاً، ثم السعودية بـ 10712 مؤلفاً. وأخيراً الأردن بـ 6098 مؤلفاً. مع ملاحظة أن هناك أزدياداً كبيراً في عدد الباحثين العرب المستشهد بإنتاجهم العلمي في جميع الدول العربية.

للإشارة يعد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية للمجلات العلمية العربية (أرسيف-ARCIF). أحد مبادرات قاعدة بيانات “معرفة” للإنتاج والمحتوى العلمي.