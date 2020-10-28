تفوقت في البكالوريا بدرجة ممتاز.. والي الشلف يكرم الطالبة فطيمة قوسم

قام والي ولاية الشلف، صباح اليوم الأربعاء، بتكريم الطالبة فطيمة قوسم ابنة منطقة سيدي موسى، من بلدية الظهرة.

وتم تكريم الطالبة فطيمة قوسم برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور كل من رئيس الديوان ، المفتش العام للولاية.

كما حضر أيضا مدير الإدارة المحلية ومدير النشاط الاجتماعي والتضامن، في دائرة تاوقريت بالقاعة الشرفية لولاية الشلف.

للإشارة فإن الطالبة فطيمة قوسم اجتازت امتحان شهادة الباكالوريا بدرجة ممتازة جدا للموسم الدراسي 2020/2019.

ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها، واستفادة عائلتها من سكن عمومي إيجاري سنة 2003، لم يمكنهم من الحصول على سكن اجتماعي جديد.