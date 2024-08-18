تفوق “السياربي” في الشوط الأول من مواجهة ليوبار

أنهى ممثل الجزائر الثاني في منافسة دوري أبطال إفريقيا، شباب بلوزداد، الشوط الأول من مواجهته للمضيف ليوبار من الكونغو برازافيل لصالحه.

ونجح، المتألق إسحاق بوصوف، بمنح الأفضلية لـ”أبناء لعقيبة” بهدف في الدقيقة 32 من المرحلة الأولى.

ويواجه الشباب، ممثل الكونغو برازافيل، على أرضية ملعب “ألفونس ماسابيا” ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لـ”الشامبينز ليغ”.

على أن تقام مباراة العودة يوم السبت القادم 24 أوت الجاري، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.