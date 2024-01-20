تفوق تاريخي للخضر أمام بوركينافاسو

يتفوق المنتخب الوطني الجزائري تاريخيا. في المواجهات المباشرة. الودية والرسمية أمام منتخب بوركينا فاسو.

إلتقى المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو في 23 مناسبة.

تفوق الخضر في 10 مناسبات وتعادل في 7 مناسبات وخسر 5 مواجهات أمام بوركينا فاسو.

أول مواجهة بين المنتخبين كانت عام 1667، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا، إنتهت بفوز الخُضر بهدفين مقابل هدف ذهابا، وفي الإياب جدد الخضر تفوقهم بثلاثية مقابل هدف.

إلتقى المنتخبان مجددا، بعد 14 سنة، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 1982، حقق المنتخب الوطني تفوقا كاسحا ذهابا أمام بوركينافاسو بسباعية نظيفة، وتعادل المنتخبان إيابا بهدف في كل شبكة.

حقق الخضر الفوز أمام بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف، في “كان” 96، في المواجهة الرابعة بين المنتخبين.

وفاز المنتخب البوركينابي أمام الخضر لأول مرة بتاريخ 19 فيفري 1998، بهدفين مقابل هدف، في كأس أمم إفريقيا.

سابع مواجهة بين الخضر والخيول، كانت بطابع ودي بالعاصمة واغادوغو، بهدف دون مقابل، بتاريخ 19 جانفي 2000.

وبتاريخ 26 ماي 2000 فاز الخضر وديا بهدفين دون رد.

وفي تاسع مواجهة بين المنتخبين، التي جرت بتاريخ 3 سبتمبر 2000، إنتهت المواجهة بالتعادل هدف في كل شبكة ضمن ذهاب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2002.

وفي مواجهة الإياب، إلتقى المنتخبان بتاريخ 17 جانفي 2001، خسر الخضر بهدف دون مقابل.

بعد ذلك بتاريخ 15 أكتوبر من نفس السنة، إلتقى المنتخبان وديا فاز الخضر بثنائية نظيفة.

وفي المواجهة رقم 12 بين المنتخبين، خسر المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو وديا بهدف نظيف، بتاريخ 29 ماي 2003.

وفي 26 سبتمبر 2003، فاز الخضر أمام بوركينا فاسو بضربات الجزاء، في دورة ودية إحتضنتها الجزائر.

وإنتهت المواجهة الرابعة عشر بين المنتخبين، بالتعادل وديا، التي جرت بتاريخ 17 أوت 2004، وبتاريخ 09 فيفري 2005، فاز الخضر وديا بثلاثية نظيفة.

أما بتاريخ 28 فيفري 2006، تعادل المنتخبان سلبيا في مواجهة ودية، وبتاريخ 15 نوفمبر من نفس السنة خسر الخضر وديا بهدفين مقابل هدف.

كما تعادل المنتخبان بهدف لمثله بتاريخ 07 سبتمبر 2021، في ذهاب تصفيات مونديال 2022، وآخر مواجهة بين المنتخبين، إنتهت بالتعادل هدفين في كل شبكة بتاريخ 16 نوفمبر 2021.

التأهل للمونديال على حساب بوركينا فاسو:

في عام 2013، إلتقى المنتخبان في 3 مناسبات، الأولى كانت بطابع ودي بتاريخ 02 جوان فاز الخضر بثنائية نظيفة.

وفي المواجهة الثانية التي كانت ضمن الدور الفاصل المؤهل لمونديال 2014، إنهزم الخضر ذهابا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

وفي مواجهة الإياب، التي لُعبت بتاريخ 19 نوفمبر، تأهلت الجزائر إلى مونديال البرازيل 2014، على حساب بوركينا فاسو بهدف بوقرة في مواجهة الإياب.