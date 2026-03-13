تفوق 50 ملم.. أمطار جد غزيرة بداية من الغد

أفادت نشرة جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات تتراوح بين 20 إلى 30 ملم، وقد تصل أو تفوق 50 ملم، على عدة ولايات من الوطن، بداية من يوم غد السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار، سيكون ابتداءًا من يوم السبت على الساعة الثامنة مساء. لتستمر إلى غاية يوم الأحد على الساعة السادسة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من البويرة، وتيزي وزو، وبجاية، وبرج بوعريريج. وسطيف، وجيجل، وميلة، وقالمة، سوق أهراس، وقسنطينة.

كما أفادت نشرة جوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات تتراوح بين 20 إلى 30 ملم، وقد تصل أو تفوق 50 ملم. وذلك ابتداءًا من يوم السبت على الساعة الثامنة مساء. لتستمر إلى غاية يوم الأحد على الساعة السادسة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من باتنة، وخنشلة، وتبسة، وأم البواقي، وسكيكدة، عنابة، والطارف.