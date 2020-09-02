تفويج طلبة المدارس العليا إلى 30 طالب لاستكمال السداسي الثاني

شرع أمس الثلاثاء، طلبة المدارس العليا لمختلف التخصصات والمدارس العليا للأساتذة، وكذا طلبة التخصصات الطبية في استكمال برنامج السداسي الثاني.

وقد تم تفويج الطلبة إلى أفواج، وكل فوج يتكون من 30 طالبا على الأقل وهذا لاتمام الدروس والقيام بالإمتحانات في وقتها.

وقد أعطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأولوية لهذه الفئة بسبب ارتباطها بمختلف المسابقات وكذا العقود التي أبرمتها وزارة التربية الوطنية مع المدارس العليا للأساتذة.

ويجب أن يحصل الطلبة المعنيون على قرارات التعيين في المؤسسات المعنية مع الدخول المدرسي وهذا لسد المناصب الشاغرة .

وعلى هذا الأساس قامت المدرسة العليا للأساتذة بمنح أولوية التدريس للطلبة الذين سيتخرجون هذه السنة والبالغ عددهم 2168 طالب سيتم تحويلهم بعد حصولهم على شهادات النجاح الى المؤسسات التربوية التي ابرموا بها عقودا للمباشرة في العمل فيها.

للتذكير، فإن طلبة الماستر والدكتوراه شرعوا أيضا في الدراسة، في انتظار العودة التدريجية لكل الطلبة بداية من 19 من الشهر الجاري حسبما كشف عنه الأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.