تفوّق 37 جامعة جزائرية عربيا

أعلنت اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عن تفوق 37 جامعة جزائرية عربيا في نتائج التصنيف العربي.

وحسب اللجنة فإن هذا التصنيف هو الأعلى مغاربيا. خاصة بعد ارتفاع عدد المؤسسات الجامعية التي تم تصنيفها مقارنة بالسنة الماضية.

واحتلت جامعة سيدي بلعباس المرتبة الأولى تليها جامعة سطيف وباب الزوار في المرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة فعادت لجامعة قسنطينة 1.

ويعدّ هذا التصنيف نجاحا آخر تفتخر به الجامعة الجزائرية. وهو دليل على تقدم البحث العلمي والتكنولوجي في مختلف التخصصات العلمية والتقنية.