تفيكيك شبكة وطنية لترويج المؤثرات العقلية وحجز 4130 قرص مهلوس في قالمة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، من تفكيك نشاط شبكة وطنية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، ينحدر ثلاثة منهم من ولاية خنشلة وواحد من قالمة

أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة قدرت ب 4130 قرص من مختلف الانواع ، بالاضافة الى وصفات طبية مزورة ،

حيث تّم تحويلهم على مقر الشرطة لاستكمال الاجراءات بعد اخطار الجهات القضائية.

و حسب مصادر “تلفزيون النهار” ، فإنّ عملية الاطاحة بنشاط الشبكة، جاءت اثر عملية تتبع وترصد لخطوات أفراد الشبكة .

وبعد ورود معلومات دقيقة مفادها وجود أشخاص بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بولاية قالمة لمدمني المنطقة ،

أين أسفرت العملية إلى الوصول الى افراد الشبكة متلبسين بحيازة كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة لغرض ترويجها .

هذا وقد تّم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا،

للنظر في التهم الموجهة اليهم والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية اشرار حيازة وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور في وثائق صيدلانية.