تقارير “إنجليزية”: “محرز وضع لمسته في خطة غوارديولا”

كشف موقع “ESPN” ، أن الجزائري “رياض محرز” وضع لمسته في خطة “غوارديولا” وهذا الأخير بات يعتبره ركيزة أساسية وذلك في تقرير نشره.

وجاء في ذات التقرير، أن النجم الجزائري، صار جزء لا يتجزأ من تشكيلة المدرب الإسباني، ولهذا السبب أراد “غوارديولا” التعاقد معه.

فتعدد مناصبه وأدائه الكبير فوق أرضية الميدان، وتركيزه العالي وشغفه لكرة القدم جعلت المدرب الإسباني يعتبره أحد الركائز.

وكان فقط يحتاج للتأقلم والثقة في بداية الموسم حتى يقدم مستوى كبير، وفي الفترة الحالية يعتبر أحد أفضل اللاعبين في الفريق.

من جهة أخرى، أكد “بيب غوارديولا” في تصريحات سابقة أن “محرز” سيقود “مانشستر سيتي” للتتويجات وهذا ما سيحدث إذا ما واصل بهذا الأداء.

فنجم “ليستر سيتي” سابقا، بات مفتاح الألقاب بالنسبة لـ “مانشستر سيتي”، وهو الورقة الرابحة لـ “بيب غوارديولا”.

في نفس السياق، أكد موقع “مانشستر إيفنينغ” في وقت سابق، ان “محرز” كسب ثقته وأثبت مرة أخرى علو كعبه.

والأهداف والتمريرات الحاسمة التي منحها لزملائه جعلته يحظى هو الآخر بثقة زملائه والجماهير والطاقم الفني.

أما قناة الـ “BBC” هي الأخرى تحدثت مطولا على النجم الجزائري، خاصة من الناحية التقنية والإضافة التي منحها لفريق “مانشستر سيتي”.

فاللاعب الجزائري يتفوق على المدافعين بمهاراته، كما أنه أكثر جدية في التدريبات وهو ما لاحظه المدرب “غوارديولا”.