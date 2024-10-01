تقارير تُصنّف المغرب وجهةً سياحية غير مأمونة الخصوصية

كشفت تقارير دولية تم تسريبها تورّط جهاز المخابرات المغربي في عمليات تجسس وابتزاز.

ونقلا عن التلفزيون العمومي الجزائري، للتقارير ذاتها، فإن هذه العمليات مسّت شخصيات سياسية ورياضية وفنية مشهورة ومؤثرين وسياحاً أجانب.

وأضافت هذه التقارير أن عمليات التجسس تتم عن طريق زرع كاميرات خفية مدسوسة في زوايا غرف فنادق 5 نجوم وإقامات لتصوير الشخصيات داخلها.

وصنفت هذه التقارير المغرب وجهةً سياحية غير مأمونة الخصوصية.