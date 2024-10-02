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تقارير دولية تكشف اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في المغرب

بقلم م .فيصل
تقارير دولية تكشف اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في المغرب
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كشفت تقارير دولية عن اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في المغرب، فيما دخلت أزمة طلبة الطب شهرها الـ 11، في أطول مظاهرات في تاريخ المخزن.

وحذّرت “حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية” من خطورة المقاربة الأمنية التي تنتهجها السلطات المخزنية. بقمع الاحتجاجات الشبابية والطلابية السلمية في مختلف ربوع المملكة، مع عودة الشباب البطالين إلى الشارع. من أجل الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة. معلنة تضامنها “المطلق” مع هذه الاحتجاجات الشبابية العارمة.

وتدعو هيئات من مختلف شرائح المجتمع المغربي إلى المشاركة القوية في المسيرات الشعبية الرافضة للتطبيع، يوم الأحد المقبل.

وأضافت تقارير دولية استيلاء المخزن على المزيد من المقدرات والثروات الباطنية في الأراضي الصحراوية المحتلة.

رابط دائم : https://nhar.tv/LM62v
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