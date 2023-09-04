تقارير صادمة.. إمرأة فرنسية تقتل كل 3 أيام على يد زوجها!

كشفت صحيفة “لوبارزيان” الفرنسية، عن تقارير صادمة، حيث أن إمرأة فرنسية تقتل كل 3 أيام على يد شريكها.

ووفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية التي نشرت أخيرا، قُتلت 118 إمرأة فرنسية على أيدي أزواجهن أو أزواجهن السابقين أو شركائهن خلال العام 2022.

وفي عام 2021، قتلت 122 إمرأة على أيدي شركائهن، بينما قتل 27 زوجا على أيدي زوجاتهن.

هذا وعثرت الشرطة الفرنسية على جثة إمرأة على قارعة الطريق في منطقة شامبراي ليه تورز، ولم يكن القاتل سوى شريكها.

وفي 29 أوت الماضي، عثرت الشرطة على جانب طريق سريع في منطقة شامبراي ليه تورز بإقليم أندر ولوار بوسط فرنسا على جثة هامدة.روتبين أنها تعود لسيدة تبلغ من العمر 57 عاما.

وفر القاتل، لكن خلال يومين تمكنت الشرطة من القبض عليه، وهو زوجها، ولدى الإثنين 4 أطفال بينهم قاصر. والسبت، تم توجيه تهمة القتل العمد إلى الزوج.

وهذه الحادثة ليست فريدة من نوعها من فرنسا، إنما باتت شبه يومية في بلد تزداد فيه الجرائم ضد المرأة من أقرب الناس لها.