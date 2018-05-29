تقارير صادمة تُسقط أحلام غولام في الماء!

كشف الإعلامي الإيطالي “رافاييل أورياما”، بأن الدولي الجزائري، فوزي غولام لم يتعافى من إصابته الأخيرة، عكس ماكان يعتقده الجميع مؤخرا.

وأوضح بأن التقارير الطبية الأخيرة للظهير الأيسر لم تكن مُطمئنة بالمرة، ودفعت بـ”مانشستر يونايتد” للتراجع عن التعاقد معه الصائفة القادمة.

وأشار ذات المصدر، بأن صاحب القذفات الصاروخية، سيكون بحاجة لفترة نقاهة طويلة، قد تستمر لغاية شهر سبتمبر من الموسم الداخل.

ووصلت ذات التقارير الطبية لغاية “الشياطين الحمر”، مما حوّل أنظار “جوزي مورينيو” لمُدافعين جدد، مما يعني إلغاء صفقة، فوزي غولام.