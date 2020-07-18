تقارير طبية تطمئن الحوامل المصابات بفيروس كورونا

المجتمع
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تقارير طبية تطمئن الحوامل المصابات بفيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

أكد علماء في جامعة أوكسفورد البريطانية، أن نسبة عدوى الجنين من الأم المصابة بفيروس كورونا، لا تتعدى 2 بالمائة.

هذا وأثار خبر إصابة طفل بكوفيد-19، لأم فرنسية تبلغ من العمر 23 عاما كانت قد شخّصت إصابتها بهذا المرض، قلقا كبيرا بين الأمهات الحوامل.

وأكد علماء جامعة كينغ في لندن، أنه من النادر جدا إصابة الأجنة بالفيروس التاجي من أمهاتهم.

واعتمد العلماء، على بيانات بريطانية عن 244 طفلا ولدوا لأمهات مصابات بالفيروس، ولم يصب أكثر من 95 بالمائة منهم.

وحسب الخبراء، فإنه لا داعي من القلق بشأن انتقال فيروس كورونا، من الأم المصابة إلى الجنين عبر المشيمة، لأن ذلك نادر الحدوث.


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