تقارير فرنسية.. ميسي يلتحق برونالدو في الدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية ، اليوم الثلاثاء، عن إنضمام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للدوري السعودي الموسم المقبل.

وحسب مصادر وكالة الأنباء الفرنسية AFP، اليوم الثلاثاء، فإن صفقة إنتقال ميسي للدوري السعودي قد تمت فعلا، دون الكشف عن هوية النادي.

وسينضم ليو ميسي، لأحد الأندية السعودية، هذا الميركاتو الصيفي، في صفقة ضخمة، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المنتظر، أن ينضم ليونيل ميسي لصفوف نادي الهلال السعودي، بعد أن كشفت العديد من التقارير الإعلامية العالمية، عن وجود عرض من النادي الأزرق للاعب.