تقارير كاذبة .. تطيح بـ 3 مسؤولين في قطاع التربية بغليزان

بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أوقف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ثلاثة مسؤولين في قطاع التربية بولاية غليزان.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية قرار التوقيف جاء بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية. وأيضا إكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بالولاية.

وللإشار فإن التحقيقات لاتزال متواصلة للوقوف على مدى تكفل مختلف المصالح المحلية الموكل إليها تنفيذ برامج التنمية.

وفقا لذات البيان انه وبأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنهى وزير الداخلية اليوم مهام عدد من المسؤولين بولاية غليزان وعلى رأسهم الوالي لكحل عياط عبد السلام.

كما قرّر وزير الداخلية والجماعات المحلية وبأمر من الرئيس تبون إنهاء مهام رئيس دائرة زمورة بغليزان، مسيخ عبد العزيز.