تقاطعني بلا أسباب.. وتعاملني كالأغراب 

السلام عليكم ورحمة الله

من قلبي ألف شكر لكم على هذه الصفحة التي أشعرتني براحة جعلتني أخط لكم معاناتي مع أخت لي هي أكبر مني سنا..

فهي تقاطعني لأسباب تافهة، أنا دوما أعتبرها قدوتي منذ الصغر، كنت أقلدها في أفعالها وتصرفاتها، وهذا كان يغضبها، ودوما ما تنعتني “بالغبية”، بالرغم من أني أحبها وأحب البقاء معها، حتى في الدراسة كنت أطلب مساعدتها لكنها ترفض.

مرّت السنوات وصرت أحمل لها شيئا في قلبي مع كثرة المواقف التي تعرضت لها وتغضبني فيها، وكنت أخبرها بذلك ولكنها كانت لا تبالي، وأصبحت أحاول أن أعتمد بعد الله على نفسي، ورغم أنها أكبر مني إلا أنها تعتمد علي في كثير من أمور المنزل.

مؤخرا حدث بيننا شجار ولم نعد نتحدث أبدا، وأشعر أنني حتى وإن بادرت بالصلح فسوف تعود لتلك المعاملة، وأنا لا أرغب في ذلك أبدًا لأني أشعر الآن أنني أفضل، أرجوكم أرشدوني فأنا لا أعلم كيف أعاملها؟

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