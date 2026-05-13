تقاعد.. بيان هام حول تجديد الوثائق

دعا الصندوق الوطني للتقاعد كافة المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر ماي إلى تجديد وثائقهم الثبوتية خلال شهر ماي 2026. وذلك إلكترونيا عبر تطبيق تقاعدي RetraiteDz. حرصا على تسهيل إجراءات التجديد وتفادي عناء التنقل.

وأشار الصندوق، إلى أن تجديد الوثائق يكون بكل سهولة وأنت في بيتك، باستعمال خاصية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE) بطريقة سريعة وآمنة. ويكون ذلك حسب التقاعد المباشر، وهو تأكيد الحياة عبر خاصية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE). والتقاعد المنقول: عن طريق تأكيد الهوية عبر خاصية التعرف على ملامح الوجه.

وأضاف الصندوق، أن تحميل الوثائق المطلوبة مباشرة عبر التطبيق (حسب الحالة). وبعد إتمام العملية بنجاح، يصلكم إشعار عبر تطبيق تقاعدي يؤكد تجديد الوثائق عن بعد.

للإشارة، فإن الصندوق يعتمد على نظام التجديد السنوي للوثائق حسب شهر ميلاد كل شخصي معني، في إطار تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات.

