تقجوت: استقرار اتحاد العمال الجزائريين أمر لا مساومة ولا تهاون فيه

شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تقجوت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. على أن استقرار المنظمة أمر لا مساومة فيه، معتبرا أن إعادة ترتيب بيت الاتحاد أضحى أكثر من ضرورة.

في كلمة له في افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي للأمناء العامين للاتحادات الولائية والفيدراليات الوطنية للاتحاد، شدد تقجوت على أن “استقرار المنظمة وتنظيم صفوفها من الداخل في الوقت الراهن، لا مساومة ولا تهاون فيه”. داعيا إلى “إعادة بعث التقاليد التي قام عليها الاتحاد منذ الاستقلال، من خلال مراجعة تنظيم هياكله الداخلية وايجاد حلول لمشاكل التسيير والتنظيم”.

ويرى تقجوت بأنه يتعين “تغيير أسلوب عمل الاتحاد بصفة جذرية وعدم ترك الساحة فارغة”. معربا عن يقينه بضرورة “إعادة تكييف بعض مواد القانون رقم 23- 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، حتى تتماشى. مع الرصيد التاريخي والنضالي للاتحاد العام للعمال الجزائريين”.