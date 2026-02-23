تقجوت: الجزائر الجديدة حققت مكاسب هامة للعمال

كشف الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عمر تقجوت، أن الجزائر الجديدة حققت مكاسب هامة للعمال. وهذا يفرض تغيير طريقة العمل النقابي، لأن تعبئة العمال لرفع التحديات المختلفة التي تواجه الإقتصاد الوطني تحتاج إلى إطلاق إصلاحات على المركزية النقابية.

وأضاف تقجوت خلال استضافته اليوم الإثنين بفروم يومية المجاهد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن أكبر منظمة نقابية في الجزائر، ستواصل نضالها لاسترجاع مكانتها. مؤكدا على ضرورة انتهاج أساليب جديدة في العمل النقابي وجعل الهيئات النقابية فضاء لتبادل الآراء والنقاش الحر، تعزيزا لدور العمال في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وكشف في سياق ذي صلة، عن عقد اجتماع الثلاثية قريبا. والتي ستجمع أعضاء من الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص. لمناقشة عدة ملفات في مقدمتها آليات تطبيق قرارات العدالة لفائدة العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وأشار المتحدث، إلى أن بيت الاتحاد الذي يمثل 2 مليون منتسب، يخضع حاليا لإعادة هيكلة شاملة، حيث تم تسوية كل الديون المقدرة بـ 16 مليار سنتيم. كما تم مباشرة عملية ترميم كل الهياكل التابعة له التي ظلت مغلقة لمدة تفوق 20 سنة، إذ من المنتظر تدشينها في شهر ماي القادم.

وفيما يخص رقمنة العمل على مستوى الاتحاد، قال تقجوت، أنها أصبحت خيارا استراتيجيا لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية وتسهيل التواصل مع المنخرطين، إلا أن هناك عدة نقائص حالت دون تجسيدها.