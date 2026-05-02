تقجوت: الرئيس تبون جعل من الزيادة في الأجور تقديرا لجهود وتضحيات العمال

أكد الأمين العام للمركزية النقابية عمر تقجوت، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من الزيادة في أجور العمال هدفا يعكس التقدير للعامل وللجهد وللتضحيات التي يبذلها العمال في مواقع عملهم.

وأورد الأمين العام، في كلمة له خلال فعاليات الاحتفالية الرسمية المخصصة لإحياء اليوم العالمي للشغل بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الاتحاد رافق ورسم مسار العمل النقابي العمالي تكريسا لمنهج الوطنية مما ينسجم والتوجهات والارادة السامية للسلطات العليا للبلاد على رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وشدد تقجوت، على ضرورة فتح قنوات الحوار بين النقابات وأرباب العمل لمعالجة الانشغالات المطروحة في إطار احترام قوانين الجمهورية بما يضمن استقرار العلاقات المهنية ويعزز مناخ العمل.