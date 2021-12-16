مثلما ألفتمونا، نقدم لكم فقط الجديد، الذي يرضي أذواقكم، ويضعكم على عتبة إكمال نصف الدين بإذن الله. فصفحتنا هذه منبر لكل من يبتغي تحصيل الحلال، وربط حبال الوصال وعقد القران. فركننا هو قبس من أمل ينير درب كل من يئس وظن أن الخيبات نهاية العالم. نقول لكم لا، فهذه فرصتكم، وبإذن الله لن نتخلى عنكم، فكل التوفيق لكم.

الرقم السري :

136153

عاصمي يناشد امرأة تقدر وتصون.. فمن تفوز بحبه في الحلال

رجل من العاصمة، كله أخلاق وطيبة، عاش تجربة مريرة، لكنه يرفض أن يرفع راية الاستسلام. كما يتمنى لأن ينعم بالهناء في وهذا لن يتحقق إلى بجانب من تكون امرأة كله أنوثة وحياء. إنه عبد الرحمان، رجل يبلغ من العمر 41 سنة، عامل بشركة وطنية، مطلق بدون أولاد، مقيم مع الأهل.

يبحث عبد الرحمان عن زوجة صالحة من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، سنها من 28 إلى 38 سنة. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد. ولا بأس لأن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، وهو يريدها مقبولة الشكل.

الرقم السري :

136154

من تملأ قلبه بالمودة.. وتضمن لنفسها السعادة في الحلال

بقلب راض مؤمن أن الحياة مهما عصفت بنا تستمر، اتصل بنا رجل من إحدى ولايات الغرب. حتى تكون له فرصة لبعث الاستقرار في حياته من جديد، فهو لم يعد يطق صبرا أمام الفراغ الرهيب الذي حلّ به، كما يتمنى أن يجد روحا تعانق روحه، صاحب الإعلان رجل مضى من عمره 52 سنة، عامل مستقر ولديه مسكن خاص.

يتمنى أن يلاقيه النصيب بزوجة صالحة تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها ما بين 35 إلى 40 سنة. شرطه أن تكون ماكثة في البيت، ولا يهمّه إن كانت مطلقة أو أرملة. فقط ما يرجوه أن لا يكون لديها أبناء.

الرقم السري :

136155

مستعجل على الارتباط.. فهل من عروس تفتح له الباب

إلى ولاية البيض الآن، هذه الولاية المعروفة بجود أهلها، نقدم لكم عرضا مميزا بتميز صاحبه. رجل أبدى لنا رغبته الكبيرة في العثور على راحة باله، أخلاقه رفيعة، وسيرته طيبة، عانق من العمر 45 خريفا. مطلق بدون أولاد، موظف مستقر في إدارة وطنية، لديه مسكن خاص.

يتمنى صاحب إعلاننا هذا الاقتران في القريب العاجل. والعيش تحت سقف الحلال إلى جانب زوجة تقية تكون من أي ولاية من الوطن سنها لا يتعدى 40 سنة. لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا بأس إن سبق لها تجربة زواج فاشلة، بطفل واد فقط.

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