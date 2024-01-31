تقدمها اسبانيا للجزائريين.. هذا برنامج المنح الدراسية

دعت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية (AECID) إلى تقديم الطلبات لنسختها الجديدة من برنامج المنح الدراسية الذي يستهدف الدول الشريكة من أمريكا اللاتينية وأسيا وأفريقيا.

وتعد الجزائر –حسب ما نشرته جامعة الجزائر2- من بين الدول التي يمكن لمواطنيها. الذين يستوفون الشروط المطلوبة التقدم إلى هذا البرنامج. الذي يوفر التكوين والتعليم في بعض التخصصات الثقافية، العلمية والأكاديمية.

كما يمكن الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بهذا البرنامج عبر الرابط الالكتروني https://www.aecid.gob.es/es/paginas/detalleprocedimiento.aspx?idp=519

وعلى الراغبين في الدراسة باسبانيا، إرسال الطلبات إلكترونيا، عبر موقع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية. وهذا خلال الفترة الممتدة من 23 جانفي 2024 إلى غاية 9 فيفري.