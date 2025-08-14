تقدم أشغال تهيئة وتوسيع السد الأخضر محور اجتماع بوزارة الفلاحة

ترأس حميد بن ساعد، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، اجتماع عمل خصّص لتقييم مدى تقدم أشغال تهيئة وتوسيع السد الأخضر.

وجرى ذلك بحضور المدير العام للغابات، والرئيس المدير العام لمجمّع الهندسة الريفيةGGR، والمُحافظ السامي لتطوير السهوب HCDS. بالإضافة إلى إطارات من القطاع والمديرية العامة للغابات. وكذا ممثّلين عن المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية BNEDER.

وتم خلال الاجتماع عرض ومراجعة مدى تنفيذ العمليات المسجلة ضمن برنامج السد الأخضر لسنة 2025، إضافة إلى عرض البرنامج المقرر لسنة 2026.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام على ضرورة اتخاذ كافة التدابير العملية والتنظيمية الكفيلة بضمان انطلاق البرنامج في الآجال المحددة وتنفيذه في أحسن الظروف.

كما شدد على أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.

وفي هذا السياق، ذكّر بن ساعد بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الهام الذي يندرج ضمن أولويات السلطات العليا للبلاد نظرا لأبعاده البيئية والاقتصادية.