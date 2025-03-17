تقدم أشغال توسعة مصنع فيات للسيارات بوهران

أعلنت شركة “ستيلانتيس الجزائر”، اليوم الإثنين، أن مشروع توسعة مصنع “فيات” بوهران يعرف تقدما ملحوظا، حيث تجاوزت أشغال إنجاز وحدات التلحيم والطلاء نسبة 70 بالمائة.

وحسب بيان للشركة، فإن ستيلانتيس الجزائر تعمل على تسريع عملية توسيع موقعها الصناعي في طفراوي بوهران. والتي ستساهم في زيادة القدرة الإنتاجية ونسبة الإدماج المحلي للمصنع.

وأوضحت الشركة أنها استثمرت في معدات روبوتية “متطورة”، وتخطط لتوظيف مختصين في هذا المجال. والذين سيستفيدون من برنامج تكويني، في الجزائر وعلى المستوى الدولي. مما سيمكنهم من اكتساب مهارات “غير مسبوقة” في البلاد.