تقدم أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية

يشهد مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية، في شطره الرابط بين عنابة وبوشقوف على امتداد 54 كلم، تقدما ملحوظا في وتيرة الاشغال.

وقد تم توثيق عملية ربط طرفي النفق السككي T03، الذي يبلغ طوله 585 مترا، وذلك في حدود الساعة الثانية صباحا من ليلة امس. وتتواصل حاليا اشغال ازالة الاتربة وانجاز التغطية النهائية بالخرسانة.

وبالنظر الى طبيعة التربة الهشة بالمنطقة، تنفذ عمليات التدعيم وفق منهجية دقيقة تقوم على تدعيم الجزء العلوي من احد الجانبين. بالتوازي مع تدعيم الجزء السفلي من الجانب المقابل، الى غاية استكمال التغطية النهائية.

ويهدف هذا الاسلوب الى ضمان استقرار النفق المزدوج (Bi-Tube)، الذي تنجز به الاشغال على اربع جبهات في آن واحد.