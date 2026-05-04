تقدم الأشغال بملعب برج منايل ومشاريع رياضية جديدة ببومرداس

تشهد ولاية بومرداس حركية لافتة في قطاع المنشآت الرياضية، إذ تتواصل أشغال إنجاز ملعب برج منايل الجديد بوتيرة متسارعة، في ظل متابعة ميدانية من السلطات المحلية.

ويتسع هذا المرفق الرياضي لنحو 10 آلاف متفرج، ما يجعل منه إضافة نوعية لدعم الرياضة بالمنطقة واحتضان مختلف المنافسات.

وفي هذا السياق، قامت والي ولاية بومرداس، فوزية نعامة، بزيارة تفقدية إلى ورشة المشروع صبيحة الأحد، حيث وقفت على مدى تقدم الأشغال، وأسدت جملة من التعليمات بضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، بهدف تسليم المشروع في أقرب الآجال ووضعه حيز الخدمة لفائدة الشباب والرياضيين.

وفي إطار دعم الهياكل الرياضية الجوارية، واصلت الوالي خرجاتها الميدانية، إذ عاينت مساء اليوم الاثنين مشروع إنجاز مسبح نصف أولمبي (25 متر) ببلدية حمادي، والذي يندرج ضمن برنامج الولاية الرامي إلى تعزيز مرافق السباحة وتوسيع قاعدة الممارسين.

وللإشارة، تعرف ولاية بومرداس إنجاز ثلاثة مسابح جديدة، منها مسبحان ببلديتي شعبة العامر وحمادي. في حين يرتقب انطلاق أشغال مسبح خميس الخشنة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى النهوض بالرياضة المحلية وتحسين ظروف ممارسة مختلف الأنشطة. بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، ويعزز من مكانة الولاية قطبًا رياضيًّا واعدًا.