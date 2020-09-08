تقدم المرشح بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي

تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عشرة استطلاعات للرأي، حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أظهرت استطلاعات الرأي التي قامت بها وسائل الإعلام، ووكالات استطلاع الرأي الرئيسية في الولايات المتحدة، تقدم بايدن بنسبة 2 في المائة إلى 10 في المائة في استطلاعات الرأي بمتوسط 6.9 في المائة.

وتشير النتائج إلى استمرار هيمنة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في استطلاعات الرأي.

وذلك بالرغم من تقلص التقدم الذي تمتع به في أواخر شهر جوان الماضي، والذي وصل إلى متوسط 10 في المائة.