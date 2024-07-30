تقدم حملة الحصاد والدرس بالولايات الشمالية بنسبة 40 بالمائة

قال المدير العام للإنتاج الفلاحي مسعود بن دريدي، أن عملية الحصاد والدرس الخاصة بالحبوب لموسم 2023-2024 كانت ناجحة. وستستمر إلى غاية 15 أوت القادم في الولايات الشمالية بعد انتهائها في الولايات الجنوبية.

وأضاف بن دريدي خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة، أن المساحات المزروعة بالولايات الجنوبية تقدر بـ 106 آلاف هكتار. من أصل حوالي ثلاثة ملايين هكتار على المستوى الوطني. مضيفا أن منتوج الحبوب في الولايات الجنوبية بلغ أربعة ملايين قنطار. بمعدل يتراوح بين 47 و51 قنطار/هكتار “وهو ما يمثل 96 بالمائة من الأهداف التي حددتها وزارة الفلاحية والتنمية الريفية. لافتا إلى أن أكبر منتوج سجل بولايات بسكرة، المنيعة وأدرار.

أما على مستوى الولايات الشمالية، فبلغ معدل مردود القمح الصلب 20 قنطار/هكتار والمعدل ذاته بالنسبة للقمح اللين. فيما بلغ معدل مدود الشعير 15 قنطار/هكتار، وذلك منذ انطلاق حملة الحصاد والدرس مطلع شهر جوان وإلى غاية 28 جويلية الجاري. كما شملت المساحات التي تم حصادها خلال هذه الفترة أزيد من 1ر1 مليون هكتار من أصل أزيد من 8ر2 مليون هكتار قابلة للحصاد. أي ما يمثل 40 بالمائة من المساحة المزروعة. وتقدر كمية المنتوج المحصود 18 مليون قنطار في الولايات الشمالية إلى الآن.

وحلّت في مقدمة الولايات الشمالية ولايات قالمة، ميلة، قسنطينة وسطيف على التوالي. حيث تمثل مجتمعة 47 بالمائة من إنتاج الولايات الشمالية وذلك إلى غاية 28 جويلية الجاري.